Martinsen videre i AHL-sluttspillet, VM-starten ryker

IceHogs ledet 2-0 i kamper foran det tredje møtet med Chicago Wolves i best av fem kamper. Matchballen tok Martinsen og lagkameratene godt vare på.

Det måtte riktignok ikke mindre enn tre overtidsperioder til for å avgjøre kampen etter at det sto 3-3 ved ordinær tid. Svenske Victor Ejdsell ble til slutt matchvinner for IceHogs.

Tidligere i kampen hadde Andreas Martinsen slått den målgivende pasningen til Chris DiDomenicos utligning til 2-2.

Seieren betyr at nordmannen og lagkameratene står foran et knippe nye sluttspillkamper i tiden som kommer. Det betyr igjen at Norges landslagssjef Petter Thoresen kan se langt etter å ha med USA-proffen fra start under VM i Danmark.

Det mest sannsynlige nå er at Martinsen eventuelt slutter seg til den norske troppen underveis i mesterskapet.

– Vi må vurdere situasjonen og gå til plan B hvis han går videre i sluttspillet. Så må vi sjekke nøye når han kan bli aktuell og ta en avgjørelse etter det. Vi kan ta ut 25 mann til VM, men trenger ikke registrere alle, sa landslagssjef Thoresen til NTB tidligere denne uka.

Martinsen har potensial til å bli en viktig offensiv brikke for Norge i VM, spesielt etter at Thoresen har fått en del leie forfall fra nøkkelspillere til mesterskapet av forskjellige årsaker.

Nærmest uerstattelige spillere som Mats Zuccarello og Patrick Thoresen er begge uaktuelle. OL-spilleren Alexander Reichenberg mangler også.

Norge innleder VM i Herning mot Latvia 5. mai.

