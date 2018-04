Norge tapte åttedelsfinalen i curling-VM mixed double

sport

Det norske søskenparet vant alle sine sju kamper i gruppespillet i VM i Östersund og tok seg enkelt til sluttspillet, men der ble det tap i første runde.

Den russiske duoen Maria Komarova og Danil Gorjatsjev tok ledelsen med to poeng i 1. omgang og økte den med to nye poeng i den neste. Norge scoret sitt eneste poeng i 3. omgang, men måtte se russerne øke med ett poeng i fire omganger på rad.

Tapet gjør at Norge må nøye seg med plasseringsspill om plassene 9-16.

I gruppespillet vant Norge 7-2 over Romania, 10-3 over Danmark, 12-6 over England, 11-6 over Tyrkia, 14-5 over Kroatia, 9-8 over Hviterussland og 8-3 over Ungarn.

