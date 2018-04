Martin Roe knuste norsk tikamprekord

sport

Roes egen personlige rekord var på 8144 poeng og stammet fra stevnet i Firenze i fjor. Benjamin Jensens 19 år gamle norske rekord lød på 8160 poeng.

Fri-utøveren skulle egentlig ta stevnet som gjennomkjøring til stevnet i Götzis i Østerrike 26. mai, men gjennomførte en konkurranse over all forventning til tross for at han har slitt med lyskeproblemer en stund. Roe vant stevnet i Italia.

8228 poeng er det fjerde beste resultatet oppnådd i verden i år.

– Dette har vært to utrolige dager. Akkurat nå er jeg veldig sliten, men det er en utrolig god følelse, sa Roe til friidrett.no.

Toppidrettssjef Håvard Tjørholm var også imponert. Ikke minst siden Roe har slitt med et lyskeproblem, samt at stavene hans grunnet flyrot ankom stadion rett før han skulle i gang med øvelsen.

– For Martins del et fantastisk resultat som viser at det som skjedde i London i fjor og under innendørs-NM i mangekamp i vinter ikke var noe blaff. Han har tatt ytterligere steg, og er nå med helt der oppe, sier toppidrettssjef Håvard Tjørhom til friidrett.no.

Dette er Roes serie: 10,82 (100 meter), 7,53 (lengde), 15,46 (kule), 1,92 (høyde), 49,78 (400 meter), 15,14 (110 meter hekk), 48,26 (diskos), 4,75 (stav), 66,64 (spyd) og 4.40,97 (1500 meter).

Nidelvs Lars Vikan Rise endte på 6.-plass i mangekampen i Firenze med 7600 poeng. Det var 25 poeng bak EM-kravet.

