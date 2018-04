Ajer og Celtic ble seriemestere etter knusende derbyseier

sport

Forrige helg ble gullfesten satt på vent med 1-2-tapet borte mot Hibernian, men med overkjørselen av Rangers var det kanskje like greit for Celtic-fansen. Søndag kunne hjemmelaget godte seg over å knuse erkerivalen og samtidig bli kronet som mester for sjuende år på rad.

– Vi jaget ballen som tigere. Det var viktig å holde nullen, og det er veldig fornøyelig å sikre ligatittelen med en prestasjon som denne. Vi spilte fantastisk og kunne scoret enda flere mål. Jeg er glad på supporternes vegne, sa Celtic-manager Brendan Rodgers.

– Spillerne har gjort en briljant sesong, sa han videre til Sky Sports.

Det sto 3-0 allerede til pause. Odsonne Edouard gjorde Old Firm-oppgjørets to første fulltreffere. De kom etter et snaut kvarter og fire minutter før pause. James Forrest kom også på scoringslista like før lagene gikk i garderoben.

Overlegent

Rangers ble feid av banen søndag. Tom Rogic og Callum McGregor scoret hvert sitt mål i det 47. og 53. minutt.

Noen minutter etter 5-0-scoringen traff Josh Windass aluminiumen. Dermed ble det ingen trøstemål til Rangers.

Kristoffer Ajer spilte som vanlig hele kampen i Celtics midtforsvar. Han har vært under kontrakt med den skotske storklubben siden 2016, men årets serietittel er hans aller første. Landslagsspilleren var i fjor på utlån i Kilmarnock.

Gerrard på vei inn?

Ifølge britiske medier har Liverpool-legenden Steven Gerrard takket ja til å ta over managerjobben i Rangers foran neste sesong. Han vil i så fall ha en stor oppgave for seg. Gapet opp til Celtic er enormt.

Rangers ligger på tredjeplass og er 13 poeng bak tabelltoppen. Aberdeen er ligatoer med sine 68 poeng mot Celtics 78.

Tre serierunder gjenstår av sesongen i Skottland.

(©NTB)