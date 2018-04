Daily Mail: Gerrard har sagt ja til Rangers

sport

Den tidligere Liverpool-kapteinen har ifølge britiske medier vært en favoritt til å ta over Rangers. Nå har han ifølge blant annet Daily Mail takket ja til jobben.

Det er i så fall 37-åringens første jobb som manager. For tiden har Gerrard en trenerjobb i Liverpools ungdomsavdeling hvor han har treneransvaret for klubbens U 18-lag.

– Det er naturlig at andre klubber er interessert i å sikre seg Stevie. Han har en massiv erfaring som spiller, så jeg kan se for meg at han skriver under for en klubb snart. Vi vil støtte ham uansett hvilken retning han vil ta, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp fredag da det ble kjent at den skotske klubben hadde Gerrard som favoritt.

Ifølge Daily Star blir hans tidligere lagkamerat Gary McAllister med til Skottland og skal være Gerrards assistent.

