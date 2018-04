Fellaini og United sikret mesterligaspill mot B-preget Arsenal

sport

Tabelltoer United har 77 poeng etter søndagens trepoenger i Premier League. Tabellfemmer Chelsea har elleve poeng opp til «de røde djevlene», men kun tre kamper igjen å spille. Dermed er topp-fire-plasseringen altså i boks for José Mourinhos mannskap. Sekser Arsenal har ingen mulighet til å ende blant de fire beste.

Paul Pogba ga vertene ledelsen i 1. omgang, men tidligere United-spiller Henrikh Mkhitaryan utlignet for gjestene fra London. Matchen så ut til å ende 1-1, men på tampen headet Fellaini inn 2-1. Dermed har Arsenal fortsatt til gode å vinne borte i serien så langt i 2018.

London-laget stilte sterkt svekket i Manchester. «The Gunners» lader opp til torsdagens viktige semifinaleretur mot Atlético Madrid i europaligaen. Spillere som Mesut Özil, Alexandre Lacazette, Jack Wilshere, Laurent Koscielny og Aaron Ramsey var ikke med i troppen på Old Trafford.

Varm mottakelse

Arsenal-manager Arsène Wenger fikk applaus av hjemmefansen da han entret Old Trafford-matta søndag. Franskmannen ledet Arsenal for siste gang på bortegress mot United. Wenger er ferdig i Arsenal til sommeren.

Tidligere United-manager Sir Alex Ferguson overrakte en gave til Wenger inne på gressmatta før kampstart. José Mourinho nærmest dro Wenger ned på banen da franskmannen skulle hylles.

Pogba sendte United i føringen etter 16 minutters spill. Romelu Lukaku slo inn fra høyre, og der ventet tidligere Arsenal-spiller Alexis Sánchez. Chileneren headet via Arsenal-back Héctor Bellerín og i stolpen, men Pogba plasserte returen i mål.

Mkhitaryan og Pierre-Emerick Aubameyang hadde muligheten til å utligne for Arsenal, men førstnevntes skudd fra skrått hold gikk like utenfor. En stund etter headet Aubameyang rett på David de Gea i United-buret fra kort hold.

Ashley Young hadde et innlegg som traff stolpen fire minutter før pause, men det sto 1-0 til vertene ved halvtid.

Press

Mkhitaryan utlignet for Arsenal seks minutter etter pause. Arsenal-angriperens markkryper snek seg inn i venstre hjørne bak De Gea. Mkhitaryan er første spiller som scorer for og mot Manchester United i samme sesong, ifølge statistikktjenesten Opta.

Etter scoringen presset United på for seieren. Marcus Rashford hadde en ball i mål like før slutt, men ble avvinket for offside. Helt på tampen sørget imidlertid Fellaini for å sende United-fansen til himmels. Han nikket Ashley Youngs innlegg videre inn i nettmaskene.

Dermed kan United konsentrere seg om å bli nummer to i serien, samt om FA-cupfinalen 19. mai. United har fem poeng ned til Liverpool på tredjeplass. I tillegg har Mourinhos mannskap en kamp mindre spilt.

Et skår i gleden for United var at Romelu Lukaku måtte ut med skade kort tid etter pause. Det er ikke klart hvor lenge kraftspissen er ute av spill. Han er en av stjernene som håper å hjelpe Belgia langt i sommerens fotball-VM.

