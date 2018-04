Nytt tap for trenerløse Sandefjord, mens Brann surfer videre på tabelltopp

sport

Powell fikk bare lede Sandefjord i seks seriekamper før det var slutt.

Geir Ludvig Fevang og Shaun Constable ledet laget i hjemmekampen mot Brann søndag, men heller ikke de maktet å føre klubben fra hvalfangerbyen til en seier på det øverste nivået i Norge.

– Det ble en kamp slik vi på mange måter hadde forutsett med mange dueller, andreballer og lite finspill på en sleip bane. Det var avgjørende å være på i alle situasjoner, sa vikarierende hovedtrener Geir Ludvig Fevang til NTB etter kampslutt.

Utnyttet en feil

Ingen av de to lagene spilte sprudlende god offensiv fotball før pause, men kun fem minutter ut i annenomgang sprakk nullen for Sandefjord-keeper Eirik Holmen Johansen.

Brann-laget vant ballen etter en feil i Sandefjord-forsvaret, og Gilbert Koomson satte farten ned mot kortlinjen før han serverte Peter Orry Larsen som plasserte ballen i mål.

– Vi tok først og fremst tre poeng, men det var ingen all verdens kamp. Vi var ikke kjempegode til tross for at vi vant fortjent, sa målscoreren etter kampen.

SF slet med å skape det helt store foran egne supportere, og Henrik Kjelsrud Johansen kunne fort doblet for Brann etter 75 minutter da han furte til på direkten. Skuddet gikk imidlertid via Lars Grorud og endte i klypene til Holmen Johansen.

13.-plass

Brann fortsatte å skape det som var å snakke om sjanser, og etter 82 minutter ble Koomson servert ballen etter en håpløs pasning av SFs Joackim Olsen Solberg. Til slutt endte ballen hos

Kristoffer Barmen, men midtbanespilleren satte ballen over mål.

Orry Larsens 1-0-scoring var imidlertid med enn nok til å sikre borteseieren, og Brann topper nå Eliteserien med 19 poeng.

For Sandefjord fortsetter nedturen, og laget har nå fem poeng på 13.-plass.

