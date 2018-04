På vei mot laveste tilskuertall i Eliteserien på 20 år

sport

Før mandagens bunnkamp mellom Stabæk og Lillestrøm, så hadde Eliteserien et tilskuersnitt på 5338 hittil i år. Det er en betydelig nedgang fra fjorårets 6699, skriver Aftenposten.

Ifølge Leif Øverland, direktør i Norsk Toppfotball, er nedgangen sammenlignet med i fjor på 13 prosent. Skulle årets snitt holde seg, ender man på det dårligste nivået på 20 år. I 1998 var det 5270 tilskuere i snitt i vår øverste divisjon.

– Vi hadde forventet en nedgang i år, med den tidlige sesongstarten. Den ble forverret gjennom at vinteren satt så lenge i. Kombinasjonen av vinteren, og at publikumslagene Viking og Aalesund rykket ned i fjor, gjør at eliteserietallene er ganske mye ned, sier Øverland.

Storbyene svikter

Størst nedgang har Odd, Rosenborg, Brann og Vålerenga.

– Vi har svikt i storbyene, både i Bergen og Trondheim, sammenlignet med det vi hadde i fjor. Det gjør store utslag på tallene, medgir Øverland.

Nyopprykkede Ranheim derimot kan smile. De har et snitt på 2222 tilskuere hittil i vår. I fjor hadde trønderne 684 tilskuere i snitt på hjemmekampene sine.

Tok tre grep

Før sesongen tok Norsk Toppfotball grep som skulle hindre tilskuersvikt: Fanzones, borteløft og Fantasy skulle sikre gode publikumstall.

– Vi må få flere bortesupportere på kamp. Vi jobber stadig tettere med supporterforeningen for å legge til rette. Det er en utfordring når det ikke er bortesupportere. Den viktigste tilbakemeldingen er at det må bli bedre stemning og mer trøkk. Vi trenger den supporterfighten mellom hjemme- og bortefans. Det er et stort mål for sesongen, sa Øverland til NTB før seriestart.

