Sliteseier for Stabæk i cupen

Det ble aldri noen stor forestilling mellom 2.-divisjonslaget på hjemmebane og eliteserielaget på bortebane på Melløs.

Kampen var lenge svært kjedelig, og det var lite underholdning å spore. Det ble ikke scoret et eneste mål på kampens første 111 minutter.

Først sju minutter ut i 2. ekstraomgang falt avgjørelsen. Angriperen Franck Boli kriget ballen i mål fra kloss hold. Boli duellerte mot Marcus Ohlsson og vant. Ballen gikk inn bak Moss' keeper Anders Gundersen foran 415 tilskuere.

Lillestrøm suste videre

I den andre 2.-rundekampen som ble spilt torsdag endte det med klar 5-1-seier for Lillestrøm borte mot Lørenskog. Det var hjemmelaget som kom best i gang i 2.-rundekampen. Riki Alba sendte 3.-divisjonslaget i ledelsen da det var spilt åtte minutter. Alba fyrte av et langskudd fra rundt 20 meter, og Lillestrøms keeper Matvei Igonen slo ballen i mål via tverrliggeren.

11 minutter senere utlignet Lillestrøm etter et selvmål. Et innlegg fra Erling Knudtzon ble sklidd i mål av Lørenskogs Tobias Skjelle Paulsen.

Snudde

Seks minutter ut i 2. omgang gikk Lillestrøm opp i 2-1. Simen Rafns innlegg ble stanget i mål av 18 år gamle Erik Tobias Sandberg. 3-1 kom ved Aleksander Melvis. Igjen var det Simen Rafn som var nest sist på ballen etter et fikst frisparktrekk. Fredrik Krogstad satte inn 4-1 med venstrefoten. Kveldens flotteste scoring kom noen minutter før full tid. Innbytter Erik Brenden sendte ballen i nota fra nærmere 25 meters hold.

