Brækhus: – Håper dette åpner dørene for flere kvinnelige boksere

Grensen for weltervekt er på 66,7 kilo, og både Brækhus og hennes motstander Kali Reis kom seg greit innenfor.

Reis, som går ned to vektklasser for å møte den norske boksedronningen, veide inn til 65,7 kilo.

Et samlet internasjonalt pressekorps og mange fremmøtte tilskuere tok imot de to kvinnelige bokserne som skal skape historie på storkanalen HBO søndag morgen norsk tid. På scenen sto også den verdensberømte boksepromotoren Don King, og han fikk se begge de to bokserne komme seg innenfor vektgrensen

Brækhus virket rolig og konsentrert da hun gikk på vekten, og etter den obligatoriske «stare down»-seansen med Reis, fikk hun også si noen ord fra scenen.

– Jeg håper dette åpner dørene for flere kvinnelige boksere, sa hun til applaus fra publikum før hun ble eskortert ut av innveiingslokalet.

Reis lettest

Kampen mellom Brækhus og Reis vises på hovedkanalen til HBO, som første kvinnelige boksekamp noensinne på storkanalen.

Reis, som i utgangspunktet bokser i mellomvekt, veide inn lettere enn Brækhus. Den amerikanske 31-åringen er solid underdog i oppgjøret, og etter innveiingen bedyret hun at hun har alt å vinne.

– Jeg har kjempet for dette hele livet.

Stor interesse rundt Golovkin

Mannen de aller fleste hadde kommet for å se var imidlertid Gennady Golovkin. Kasakhstaneren, som regnes som verdens beste bokser uansett vektklasse, virket i godt humør da han gikk på vekten til stor applaus under seansen i Los Angeles.

36-åringen møter Vanes Martirosyan i mellomvekt og er enorm favoritt til å forsvare sin tittelbelter. Veteranen skulle i utgangspunktet møte Saul «Canelo» Alvarez, men mexicaneren måtte trekke seg fra kampen grunnet å ha testet positivt på det forbudte stoffet clenbuterol.

Golovkin var imidlertid innstilt på å bokse 5. mai, og til slutt ble det klart at han skal møte armenske Martirosya.

Under innveiingen var verdensmesteren tydelig takknemlig for alle som hadde møtt opp, før han smilende hilste på Martirosya.

Bernie Bahrmasel i K2 promotions kunne torsdag fortelle at det er solgt minst 9000 billetter til kampen som skal foregå i StubHub Center i Carson, Los Angeles.

