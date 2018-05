Hergeirsson mener Herrem gjør rett i å bli værende etter nedrykket

sport

Sist helg ble det klart at Sola må ta farvel med eliteserien. Fra neste sesong blir det spill på nivå to for rogalendingene. Det var uklart om Herrem ville bli værende i klubben, men torsdag kom nyheten om at hun blir med en divisjon ned.

31-åringen er for tiden gravid. Det mener Hergeirsson gjorde avgjørelsen lettere for Herrem.

– Det er det eneste riktige av en som skal bli mor i begynnelsen av juli. Hun har nettopp flyttet og fått sitt sosiale nettverk der, sier landslagssjefen til NTB.

– Hadde ikke Camilla vært gravid og skulle føde i juli, ville hun nok tenkt annerledes. Men akkurat nå er det andre ting som er viktigere enn om klubben hennes er i eliteserien eller i 1. divisjon.

Kan leve med det

Han mener det ikke trenger å være en motsetning mellom det å spille på nivå to for en periode og være landslagsspiller.

– Camilla og alle andre vet at spill i 1. divisjon over lengre tid ikke er forenlig med å være spiller på et landslag som ønsker å slåss om medaljer. I kortere perioder, dersom helheten sier at det er fornuftig, går det an å leve med det, sier Hergeirsson.

– I første omgang må hun få kjenne på det på bli forelder. Det er et helt annet liv enn bare å være to. Deretter vil Camilla kunne trene seg tilbake, så får vi ta det derfra, fortsetter han.

Fort

Hergeirsson ønsker ikke å tenke for langt fram, men erkjenner at Herrem får dårlig tid om hun etter fødselen har landslagsambisjoner med Norge i EM mot slutten av året.

– Tiden går fort. Perioden fra juli til mesterskap i desember er veldig kort. Det i seg selv er en «challenge» (utfordring). Jeg er veldig opptatt av at vi lever i nuet og tar en ting om gangen.

Håndball-EM starter 29. november og går i Frankrike.

