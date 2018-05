Ingebrigtsen-gutta herjet i sesongstarten

sport

Amerikanerne måtte se at det var Ingebrigtsen-brødrene som styrte showet på to av de mest prestisjetunge distansene under torsdagens friidrettsstevne i Palo Alto i California.

17 år gamle Jakob Ingebrigtsen løp på tiden 3.39,06. Med det var han klart raskest på 1500-meteren. Unggutten fra Sandnes hadde 3.39,52 som sin personlige rekord utendørs. Den senket han med 46 hundredels sekund i sesongstarten. Dette var også godt under EM-kravet på 3.39,50.

Løpet var så bra at han også satte regjerende OL-mester Matthew Centrowitz på plass. Amerikaneren ble bare nummer seks i heatet med tiden 3.40,74.

– Jeg ventet på at noen skulle ta initiativet til å starte spurten, men ingen gjorde det. Så da gikk jeg for seieren, sa Ingebrigtsen til den amerikanske kanalen Flo Track, ifølge TV 2.

Seier også til storebror

Paul Chelimo fra USA tok 2.-plassen og ble slått med 1,1 sekunder. Under Rio-OL i 2016 tok han sølv på 5000 meter, mens han løp inn til bronse på samme distanse under London-VM i fjor sommer.

Det var med andre ord et kruttsterkt felt Jakob Ingebrigtsen var i, og han knuste all motstand i sin egen sesongåpning.

Ingebrigtsen-suksess ble det også på 5000 meter i det samme stevnet. Storebror Henrik vant med 13.16,97 og forbedret sin personlige rekord med hele 10,13 sekunder. Ifølge friidrett.no er 27-åringen med det Norges tredje raskeste løper på distansen gjennom alle tider.

Kun Marius Bakken (13.06,39) og Sindre Buraas (13.11,96) er foran ham på lista.

Skader ødela hele fjorårets sesong for Henrik Ingebrigtsen. Det er under ett år siden at han gikk på krykker. I flere år har han slitt med hamstringtrøbbel.

Filip Ingebrigtsen stilte til start sammen med storebror Henrik, men han brøt etter 3200 meter.

EM-kravet på 5000-meteren lyder på 13.38,00.

Trent i høyden

Ingebrigtsen-brødrene har i flere år valgt å starte utendørssesongen i det årlige maistevnet i Palo Alto. De siste ukene har trioen vært på høydeopphold i Flagstaff i Arizona. Treningen der har vært en svært viktig brikke i oppladningen til ny sesong.

– Overgangen til konkurransesesong er veldig kritisk. Det må fungere bra. Det er der du venner kroppen til å løpe i den hastigheten som skal til, sa pappa og trener Gjert Ingebrigtsen til NTB forrige måned.

Den første store testen kommer i Prefontaine Classic i Eugene, Oregon 26. mai. Det er også et Diamond League-stevne.

Ingebrigtsen-gutta har senior-EM i Berlin i august som sesongens store mål.

