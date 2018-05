Moldes overmenn møter Rosenborg

sport

Brattvåg sto for den aller største overraskelsen i 2. runde da Ole Gunnar Solskjærs Molde-lag ble sendt ut av cupen med 1-0. Nå ligger det an til en stor cupkveld for sunnmørsklubben når Rosenborg er motstander.

Skeid vant hele 3-0 over Sandefjord og kan glede seg til et osloderby med historisk sus mot Vålerenga. Det blir NRKs direktesendte kamp neste onsdag.

14 lag fra lavere divisjoner får besøk av hvert sitt eliteserielag, mens de to eneste kampene uten lag fra toppdivisjonen er Ull/Kisa mot Kongsvinger og Bryne (2. divisjon) mot Sandnes Ulf.

Med to unntak spilles kampene onsdag 9. mai. Dagen etter spiller HamKam mot Sarpsborg (som møter utslåtte Molde i eliteseriekamp mandag 7. mai) og Hødd mot Kristiansund.

Slik spilles 3. runde:

Onsdag 9/5: Alta – Tromsø, Brattvåg – Rosenborg, Bryne – Sandnes Ulf, Bærum – Strømsgodset, Egersund – Start, Fyllingsdalen – Brann, KFUM Oslo – Lillestrøm, Levanger – Ranheim, Mjølner – Bodø/Glimt, Mjøndalen – Stabæk, Nest-Sotra – Haugesund, Notodden – Odd, Skeid – Vålerenga, Ull/Kisa – Kongsvinger.

Torsdag 10/5: HamKam – Sarpsborg, Hødd – Kristiansund.

