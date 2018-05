Pedersen med årsbeste i Doha

sport

Den norske friidrettsprofilen fikk sjansen i Diamond League-åpningen i et meget sterkt felt. Den muligheten grep hun med begge hender og var kun sju hundredeler bak sin personlige rekord.

Tiden holdt til sjetteplass. Vant gjorde amerikanske Kendra Harrison på 12,53. Nærmest seg hadde hun lagvenninnene Brianna McNeal og Sharika Nelvis med 12,75 og 12,77.

Pedersen fikk fjorårets VM i London ødelagt med en hamstringskade i semifinalen, men innendørssesongen har vist at hun er kommet seg godt på fote igjen.

Tidligere i vår løp hun inn til tiden 12,86 i litt for sterk medvind under et stevne i USA.

Bergenserens neste konkurranse blir Diamond League-stevnet i Shanghai 8. mai. 18. mai er det så stevne i Manchester, 3. juni er det Hengelo og 7. juni står Bislett Games på programmet. Tre dager deretter er det nytt Diamond League-stevne i Stockholm.

EM i Berlin i august er naturlig nok det store målet for en av Norges absolutt beste friidrettsutøvere.

