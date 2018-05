Kombinert står i milliongjeld til eget forbund

sport

Det opplyser sportssjef for kombinert, Ivar Stuan, overfor avisen. Nylig ble det kjent at Norges Skiforbund gikk med et betydelig underskudd i 2017. Regnskapet viste 14,6 millioner kroner i minus.

Ifølge Stuan sto kombinertleiren for ti prosent av skiforbundets underskudd.

– Vi har gått noen millioner i underskudd samlet sett siden 2014. Kravet er at vi skal betale tilbake over en femårsperiode. Vi har hatt for lite inntekter og brukt for mye, sier Stuan til VG.

Det er ikke bare dystre tall for norsk kombinertsport. Inntektsveksten har vært stor under Stuans ledelse de to siste årene. Fredag skrev kombinert under en ny hovedsponsoravtale med Swix.

