Mjelde og Chelsea vant FA-cupen på Wembley

Tilskuertallet er ny rekord for kvinnenes FA-cupfinale. Mjelde spilte fra start i Chelseas bakre treer, mens Thorisdottir måtte ta plass på benken etter å ha spilt i mesterligasemifinalen mot Wolfsburg. Jonna Andersson, som ikke var spilleberettiget i den kampen, kom inn i laget igjen.

Thorisdottir kom inn for Andersson i det 69. minutt, og det var to norske landslagsspillere på banen da triumfen ble sikret.

Etter noen bitre tap mot Nederland med landslaget det siste året må det ha gjort godt å få slå et Arsenal-lag med fire nederlandske landslagsprofiler. I jakten på VM-plass kan det bli avgjørende å gjenta den suksessopplevelsen i den sannsynlige gruppefinalen i september.

Viktig Mjelde-takling

Begge lag hadde gode sjanser i første omgang, men det var målløst ved pause. Mjelde berget Chelsea ved en anledning med en takling i siste øyeblikk da Beth Mead nesten kom alene gjennom.

Bachmann endret på det med et skudd i krysset i det 48. minutt. Arsenal svarte med et par gode sjanser, men et Bachmann-skudd som endret retning doblet i stedet Chelseas ledelse.

Vivianne Miedema skapte ny spenning med sin redusering, Chelseas første baklengsmål i turneringen, men Fran Kirby svarte nesten umiddelbart med 3-1-målet som gjorde Chelsea til mester.

Flott mål

Kirby, som er kåret til årets spiller i engelsk kvinnefotball, scoret finalens flotteste mål med en avslutning som skrudde inn. Dermed kunne lagets høygravide manager Emma Hayes juble fra sin plass på benken.

Chelsea er FA-cupmester for annen gang. Lagkaptein Katie Chapman, som har en fortid i Arsenal, har vunnet turneringen for 10. gang.

Det ble semifinaletap i mesterligaen, men sesongen er langt fra over for Chelsea, som er i en tett duell med Manchester City om seriegullet. Fire kamper gjenstår, og lagene har like mange poeng. Allerede onsdag er det ny viktig seriekamp for Chelsea.

