Valencia snublet mot Villarreal

Mario Gaspar ble matchvinner for Villarreal. Scoringen kom fire minutter før full tid.

Resultatet gjør det svært vanskelig for Valencia å hente igjen treer Madrid. Valencia på fjerdeplass har 67 poeng med to kamper igjen å spille i serien. Real har fire poeng mer, men to kamper mindre spilt.

Valencia har uansett sikret fjerdeplassen som gir mesterligaspill neste sesong. Det var klart da Betis tapte 0-2 for Athletic Bilbao tidligere lørdag.

Betis på femteplass er åtte poeng bak. Villarreal på sjette er to poeng bak Betis. Gaspar og co. kjemper om en plass i europaligaen neste sesong.

