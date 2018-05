Kronen på verket gjenstår for Hegerberg

sport

Mandag venter Montpellier i semifinalen i den franske cupen. Mesterligafinalen mot Wolfsburg og sluttrundene i den hjemlige cupen er lagets store utfordring, for serien ble i praksis avgjort med onsdagens 3-1-seier over Fleury.

Hegerberg scoret to mål i den kampen. Dermed er hun oppe i 28 seriemål og 48 scoringer totalt denne sesongen. Lyon er åtte poeng foran serietoer Paris Saint-Germain med tre kamper igjen å spille.

Lyon står med 19 seirer på like mange kamper i serien, og målforskjell 91-5. En seier til gjør laget til mester, og to av kampene spilles mot de to siste på tabellen.

Uten poengtap

– Vi har igjen tre seriekamper, og målet vårt er å vinne dem alle. Mai blir en viktig måned for oss med mange store kamper, sier Hegerberg til klubbens nettsted.

– Vi gjorde jobben mot Fleury selv om banen var katastrofalt dårlig. Det var viktig, for vi ønsker å sikre tittelen på vår hjemmebane mot Marseille, sa trener Reynald Pedros.

Det skjer først til helgen.

– Nå er det semifinalen mot Montpellier som teller. Vi vil vinne den turneringen også, sier Hegerberg.

Montpellier er nummer tre i serien. I den andre semifinalen spiller Soyaux mot Paris Saint-Germain.

Målrekorden

24. mai spiller Lyon mesterligafinale mot Wolfsburg i Kiev. Akkurat som Real Madrid i mennenes finale noen dager senere spiller klubben for sin tredje strake tittel i turneringen. Hegerberg er turneringens toppscorer med 14 mål, som er tangering av Celia Sasics sesongrekord fra 2015. Med scoring i finalen er hun alene på topp.

Hegerberg ble toppscorer i mesterligaen også i 2016, da med 13 mål. Hun tangerte Sasic-rekorden i første kvartfinale mot Barcelona, men har gått målløs av banen i de tre mesterligakampene siden da.

Slik er Lyons program resten av sesongen:

7. mai: Semifinale i cupen mot Montpellier (hjemme)

13. mai: Seriekamp mot Marseille (hjemme)

18. mai: Seriekamp mot Paris Saint-Germain (borte)

24. mai: Mesterligafinale mot Wolfsburg i Kiev.

27. mai: Seriekamp mot Rodez Aveyron (borte)

31. mai: Evt. cupfinale i Strasbourg.

(©NTB)