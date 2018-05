Michael berget VIF-poeng mot bortesterkt FKH

sport

– En grei kamp av oss. Vi slapp egentlig VIF til ganske få sjanser. Hadde vi vært litt bedre med ball så kunne vi ha vunnet, sa tidligere Vålerenga-spiller Christian Grindheim, nå i FKH, til radio102.no.

– Kjipt at vi mistet seieren, men jeg tror vi skal være greit fornøyd med ett poeng borte mot Vålerenga, sa FKHs Fredrik Pallesen Knudsen.

FKH hadde vunnet tre av fire bortekamper i Eliteserien før oppgjøret. Søndag sørget Vegard Skjerve og Fredrik Pallesen Knudsen for at Ronny Deilas Vålerenga-mannskap var under press, men ni minutter før slutt ordnet Michael utligning og ett poeng med en smart avslutning.

Haugesund er tabelltreer i serien med sine 14 poeng. Vålerenga på sjuendeplass har 12.

Vegard Skjerve sendte bortelaget i føringen etter et drøyt kvarters spill i Oslo. FKH-stopperen var inne i boksen da Joakim Våge Nilsen slo et presist innlegg fra venstre, og Skjerve nikket kontrollert inn 1-0.

Perle

Gjestenes jubel ble imidlertid kortvarig. Et kjempemål av Vålerenga-stopper Felipe Carvalho ga 1-1. 24-åringen førte ballen forbi et par FKH-spillere og dunket ballen opp i vinkelen, naturlig nok til Klanens store glede.

Tidligere Vålerenga-kaptein Grindheim fikk en stor mulighet til å sende FKH opp i føringen igjen åtte minutter før pause, men midtbanemannens hodestøt gikk rett på Adam Larsen Kwarasey i Vålerenga-buret.

Samme mann fikk en ny sjanse til å score mot gamle lagkamerater i 2. omgang, men markkryperen hans ble så vidt klarert til corner av Carvalho.

Sto imot

Også kort tid etter hvilen kom det gode scoringsmuligheter for begge lag, men i det 64. minutt var det igjen bortelagets tur til å få nettsus. Kwarasey hadde vartet opp med en kjemperedning i forkant, men på den påfølgende corneren var burvokteren maktesløs. Alexander Stølås curlet ballen nesten helt inn i nettet, men Pallesen Knudsen sto på streken og trygget den i mål.

VIF prøvde å mobilisere etter baklengsmålet, og til slutt fikk vertene det de var ute etter. Sam Johnson spilte Michael igjennom ni minutter før full tid. Sistnevnte plasserte ballen i mål via stolpen, kun fire minutter etter at han hadde kommet på banen for VIF.

Hjemmelaget trykket på for tre poeng på tampen, men Haugesund holdt unna i kaotiske sluttminutter. Sam Johnson fikk en god mulighet til å avgjøre, men avslutningen hans på tampen gikk over mål.

(©NTB)