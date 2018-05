Barcelona fortsatt ubeseiret etter El Clásico

sport

Barcelona ledet to ganger i en kamp der lagets høyreback Sergi Roberto fikk rødt kort på overtid i første omgang for å vifte med hånden i ansiktet på Marcelo.

Cristiano Ronaldo sto for Real Madrids første utligning, men han måtte byttes ut ved pause med skade etter at Gerald Pique tråkket ham på ankelen i scoringssituasjonen. Det er dårlig nytt i oppkjøringen til mesterligafinalen.

– Jeg kan ikke si hvor lang tid han trenger for å bli klar igjen, men han sa at det ikke er alvorlig. Vi må vente på undersøkelsene mandag, om det er skader i ankelen. Det var en hevelse, og det er litt bekymringsfullt, sa trener Zinédine Zidane.

Det er alltid høy temperatur i oppgjørene mellom Barcelona og Real Madrid, og søndagens kamp var ikke noe unntak selv om betydningen for tabellplasseringene var liten. Barcelona er allerede mester.

Zidane bidro til det da han nektet sine spillere å applaudere Barcelona på banen slik tradisjonen har vært i Spania når et lag har sikret serietittelen.

Flotte mål

Det første kvarteret bød på flott fotball og to vakre mål. Barcelona tok ledelsen etter ti minutter da Sergi Roberto kom fram på høyresiden og la inn til Luis Suárez, som scoret på volley.

Fem minutter senere viste Ronaldo klasse og satte inn sitt 25. mål for sesongen. Han hælsparket Toni Kroos fram på venstrekanten. Noen trekk senere møtte han Karim Benzemas innlegg og satte inn 1-1. I forsøket på å avverge traff Piqué ham på ankelen.

Ronaldo spilte videre og hadde et par sjanser til å gi gjestene ledelsen på Camp Nou, men han måtte gi seg til pause.

Da hadde det kokt over for flere spillere i slutten av omgangen. Først var Sergio Ramos og Suarez i tottene på hverandre, og begge fikk gult kort. Rett etter fikk Lionel Messi gult for en hevntakling mot Ramos, før Gareth Bale gikk voldsomt til verks mot Samuel Umtiti uten sanksjon fra dommeren.

På overtid svartnet det for Sergi Roberto, og utvisningen var klar.

Snytt for straffe

Messi lot seg ikke affisere av at Barcelona spilte i undertall, og i det 52. minutt passerte han et par motspillere før han hamret inn sitt 33. mål for sesongen. Det burde nok vært dømt frispark mot Suárez i forspillet.

Messi kom alene gjennom i det 70. minutt og kunne ha punktert kampen, men Keylor Navas reddet. I stedet var det Bale som fikk en mulighet og satte inn 2-2.

Real Madrid ble snytt for straffe i sluttminuttene da Marcelo ble felt av Jordi Alba.

– Neste sesong blir det videodømming, og da slipper vi å oppleve det vi gjorde i dag. Da får vi se hvordan en slik kamp vil ende, sa Zidane med tanke på flere kontroversielle avgjørelser av dommer Alejandro José Hernandez.

– Det ville gjort vondt å tape for Real Madrid, eller for noe lag. Jeg tror vi er eneste ubeseirede lag i Europas ligaer denne sesongen, og det motiverer oss, sa Barcelona-trener Ernesto Valverde, som også var misfornøyd med dommeren.

Atlético tapte

Tidligere søndag fikk europaligafinalist Atlético Madrid sitt første hjemmetap for sesongen da Espanyol vant 2-0. Oscar Melendo og Leo Baptistao scoret målene.

– Med så tett kampprogram som vi har, kan slike ting skje. Vi har ingen stor tropp og blir stadig svakere, akkurat som stemmen min, sa Atlético-trener Diego Simeone.

Han mønstret et redusert lag tre dager etter seieren over Arsenal i europaligaens semifinale.

Tapet gjør at Real Madrid på tredjeplass er bare tre poeng bak byrivalen og med en kamp mindre spilt.

(©NTB)