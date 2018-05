G17: Rekdal snudde kampen for Norge mot Sverige

sport

Sverige tok tidlige ledelsen ved Fredrik Hammar. Kun fire minutter var spilt da Sverige vant ballen på midten og slo en høy ball inn i feltet. Et nølende norsk forsvar gikk ikke etter ball, og Hammar banket ballen forbi Rasmus Semundseth Sandberg.

Fem minutter før pause viste Thomas Grevsnes Rekdal fram skuddfoten da han banket inn utligningen med venstrebeinet etter en svak, svensk klarering. Den svenske keeperen hørte kun suset fra ballen da det passerte han på vei inn i mål minuttet før hvilen.

Starten på 2. omgang var også jevn, men etter hvert tok over Norge over. Avgjørelsen falt ti minutter før full tid. Norge fikk frispark på utsiden av 16-meteren. Thomas Rekdal tok fart og prikket inn sitt andre mål for dagen.

Med seier over «søta bror» har Norge fire poeng før siste gruppespillskamp mot Slovenia torsdag. Fredag spilte Norge 0–0 mot Portugal.

(©NTB)