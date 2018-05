Ferguson ute av koma, sitter oppreist og snakker

sport

Avisen skriver at Ferguson sitter oppreist og snakker på Salford Royal Hospital, men oppgir ingen kilder.

Den tidligere Manchester United-manageren ble lørdag hasteoperert etter å ha blitt rammet av en hjerneblødning. Operasjonen skal ifølge Sky News ha vært vellykket, men den berømte manageren ligger fortsatt på intensivavdelingen.

Ifølge BBC skal Ferguson de siste dagene før sykdommen slo ut, ha sagt at han ikke følte seg helt i slag.

Det antydes at det kan ta lang tid før managerlegenden eventuelt blir friskmeldt igjen etter hjerneblødningen.

Den 76-årige skotten var manager i Manchester United fra 1986 til 2013 og førte klubben til blant annet 13 seriemesterskap, fem FA-cupseirer, fire ligacupseirer og to seirer i mesterligaen.

Ole Gunnar Solskjær spilte flere sesonger under ferguson. Molde-treneren snakket med NTB etter mandagens 2-2-kamp mot Sarpsborgs i Eliteserien.

– Du krysser fingrene, du krysser alt du har. Man vet at han (Ferguson) kjemper for livet. Han har vært en vinner hele livet. Jeg krysser fingrene for at han vinner denne kampen også, sier tidligere United-spiss Solskjær til NTB.

Solskjær fortalte at han har sendt melding til Ferguson og familien.

