Högdahl mot landslagsdebut

Byåsen-spilleren skal dermed spille under mamma Mia Högdahl, som er assisterende landslagstrener.

De norske jentene er allerede kvalifisert for EM i Frankrike i desember, men to kvalifiseringskamper gjenstår. Ukraina er motstander 30. mai, før det er kamp mot Sveits tre dager seinere.

I tillegg til de to kvalifiseringskampene skal mannskapet til Thorir Hergeirsson møte et All Star-lag i Larvik søndag 3. juni.

Totalt 17 spillere er tatt ut i bruttotroppen til de tre kampene. 16 av dem blir med til EM-kvalifiseringskampene mot Ukraina og Sveits.

Ytterligere sju spillere, blant dem skadeplagede Marta Tomac, skal delta på treningene i samlingsperioden.

Den norske troppen ser slik ut:

Kari Aalvik Grimsbø (Györ), Emilie Hegh Arntzen (Våg), Veronica Kristiansen (FC Midtjylland), Heidi Løke (Storhamar), Stine Skogrand (Silkeborg-Voel), Vilde Mortensen Ingstad (Esbjerg), Stine Bredal Oftedal (Györ). Silje Solberg (Issy Paris), Kari Brattset (Våg), Katrine Lunde (Våg), Helene Gigstad Fauske (FC Midtjylland), Emilie Christensen (Larvik), Moa Högdahl (Byåsen), Amanda Kurtovic (CSM Bucuresti), Sanna Solberg (Esbjerg), Thea Mørk (Larvik), Marit Røsberg Jacobsen (Byåsen).

