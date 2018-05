Larvik enkelt til sluttspillfinale

sport

68-54 over to kamper ble fasiten. Dermed kan Larvik forberede seg på to sluttspillfinaler mot Vipers 16. og 23. mai.

Larvik hadde med seg ni måls ledelse fra den første semifinalen på Hamar og var aldri i nærheten av å gi fra seg taktpinnen i duellen på hjemmebane. Ved pause ledet Larvik med 13-8. Deretter så laget til Tor Odvar Moen seg aldri tilbake.

Maria Hjertner ble til slutt toppscorer for Larvik med sine seks mål. Aleksandra Zimny scoret like mange for Storhamar.

Larviks June Andenæs ble kåret til Larviks beste spiller og gjorde en meget god kamp for vestfoldklubben.

Så sent som tirsdag ble Larvik reddet fra konkurs etter å ha slitt tungt økonomisk en periode. Klubbens framtid var lenge usikker. Tre friske millioner inn i klubbkassa betyr imidlertid at satsingen fortsetter.

Med finaleplassen i boks kan også Larvik være sikret plass i mesterligaen neste sesong. I utgangspunktet er Norges nest beste lag på kvinnesiden sikret plass i EHF-cupen, men de årene har det i stedet endt med kvalifisering til mesterligaen.

– Det skal formelt sett bestemmes før vi kan si noe sikkert. Først skal Norges Håndballforbund søke, og så skal EHF (Det europeiske håndballforbundet) si ja, men det har vært slik for de norske lagene de siste sesongene, bekrefter Larvik-trener Tor Odvar Moen overfor lokalavisen Østlands-Posten.

Vipers sikret sin finalebillett tirsdag ved å slå Byåsen 30-25. Totalt ble det 58-48-seier over to semifinaler.

Første finalekamp spilles i Larvik.

