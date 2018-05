Mjøndalen sendte Stabæk ut av NM

sport

Vegard Hansens mannskap ser ut til å trives best som underdogs, for onsdag var laget klart best mot Stabæk, som kom fra 0-1-tap mot Kristiansund i Eliteserien.

En periode på to minutter etter pause ble avgjørende for vertene. Etter 49 minutter sendte Andreas Hellum bruntrøyene i ledelsen etter en kontring, før Jibril Bojang gjorde alt på egen hånd kun et par minutter senere.

23-åringen satte på turboen fra rundt midtstreken, avanserte forbi flere Stabæk-spillere og dunket ballen i mål til 2-0.

Stabæk forsøkte å løfte spillet etter de to baklengsmålene, men mannskapet til Toni Ordinas klarte ikke finne åpningene i Mjøndalen-forsvaret.

– I dag hadde vi bra kontroll. Stabæk hadde mye ball i første omgang uten å skape all verden, men utover det synes jeg vi var veldig gode. Vi scoret to fantastiske mål, var bunnsolide defensivt og mye bedre offensivt enn hva vi har vært i det siste, sa Mjøndalen-trener Vegard Hansen til NTB like etter kampslutt.

Svakt Stabæk-lag

Stabæk fikk muligheten til å skape spenning i kampen da laget fikk tildelt frispark i meget god posisjon etter 86 minutter, men Jeppe Moe sitt forsøk gikk over målet til Mjøndalen-keeper Lukas Jonsson.

Til slutt kunne hjemmefansen juble, for det var langt ifra gitt at Mjøndalen i det hele tatt skulle møte Stabæk i cupens tredje runde.

I første runde trengte laget ekstraomganger mot 4.-divisjonslaget Flint etter at det sto 2-2 etter ordinær tid. Scoringer fra Jonathan Lindseth og Ylldren Ibrahimaj sørget imidlertid for at laget slapp straffeparkkonkurranse, og historien gjentok seg i annen runde.

Da sto det 1-1 etter ordinær tid mot 2.-divisjonslaget Fram, og Larvik-laget tok også ledelsen i ekstraomgangene.

Hellum og Quint Jansen sørget imidlertid for at Vegard Hansens lag snudde kampen, og onsdag var laget påskrudd fra start og sikret cupavansement mot det som i utgangspunktet skulle være sterkere motstand.

Har ambisjoner

Hansens målsetting med Mjøndalen-laget er å gå lengst mulig i NM. Nå ønsker han seg hjemmekamp mot enklest mulig motstand i neste runde.

Onsdag fikk han betalt for å gamble litt med lagoppstillingen i cupens to innledende runder.

– Vi har rullert litt på laget, men i dag stilte vi maks og da sitter relasjonene. Samtidig mobiliserer vi veldig godt mot lag fra Eliteserien, sa Hansen til NTB.

