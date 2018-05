Brækhus jubler over TV-tall: – Fått tilbud om å bokse over hele verden

sport

TV-tallene ble en stor suksess for Team Brækhus, og bergenserens kamp var mer populær enn noen annen mannlig boksekamp på HBO i 2018 hvis man ser bort fra Gennady Golovkins knockoutseier mot Vanes Martirosyan senere samme kveld.

I gjennomsnitt så 904.000 seere Brækhus' poengseier mot hjemmehåpet Reis, mens hele 1,024 million seere var innom kanalen i løpet av kampen.

– Det er helt surrealistisk. Det ble faktisk en spontan feiring her i Los Angeles, forteller en svært glad Brækhus til NTB etter at TV-tallene ble offentliggjort.

Kampen var på mange måter «make or break» for hennes del. Etter en fartsfylt seier, der boksedronningen blant annet måtte ta telling for første gang i proffkarrieren, fikk hun vist seg fram på den aller ypperste boksescenen og skapt seg et navn i Statene.

Kunne vært kroken på døren

TV-tallene er tilsynelatende også attraktivt for andre store boksestevner.

– Hadde det ikke blitt noe bra hadde det vært kroken på døren, for å være helt ærlig. Nå har jeg fått tilbud om å bokse på stevner på store arenaer rundt om i hele verden, men planen er å bli i USA, sier 36-åringen uten å hvilke avsløre hvilke stevner eller land det er snakk om.

– Planen er å komme tilbake til USA over sommeren med mindre jeg får et tilbud jeg ikke kan si nei til.

Kampen mot Reis ble løftet opp til HBOs hovedkanal under to uker før kampdag. Det resulterte i et enormt mediekjør for Brækhus, som ble intervjuet av storkanaler som blant annet CNN i opptakten til kampen.

– Jeg var på opptredener og intervjuer fra morgen til kveld hele uken. Jeg har aldri gjort noe så heftig i hele mitt litt, men innsatsen og grovarbeidet betalte seg til slutt, avslutter hun.

Beste HBO-tall på lenge

Brækhus' kamp lørdag var den siste før Golovkin, verdens beste bokser uansett vektklasse, gikk i ringen og slo Vanes Martirosyan.

1,25 millioner seere så på det meste kasakhstaneren gjøre kort prosess på sin armenske motstander, og tallene er de høyeste på HBO på over to år, opplyser Brækhus' PR-manager Bernie Bahrmasel.

Oppturen for Brækhus stopper imidlertid ikke her.

Fredag får hun Christy Martin-prisen i New York for årets beste kvinnelige bokser i 2017, en pris som aldri tidligere har blitt delt ut til en kvinnebokser.

(©NTB)