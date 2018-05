Rosted utvist da Gent spilte uavgjort

sport

Den norske landslagsstopperen fikk sitt første gule kort etter et snaut kvarter og måtte tåle ett til i det 84. minutt. På overtid ble også lagkameraten Brecht Dejaeghere utvist, så Gent tok poeng med ni mann.

Yuya Kubo ga Gent ledelsen etter et kvarter, men Mbwana Samata utlignet halvveis i annen omgang.

Gent klatret til 4.-plass i sluttspillet, mens Genk er sist av de seks lagene på nivå 1.

Brugge tok et langt steg mot seriegull torsdag, da Ruud Vormer, Hans Vanaken og Jelle Vossen vendte 0-1 til 3-1-seier borte mot Charleroi med mål i siste halvtime. Laget profitterte på at nærmeste rival Anderlecht tapte 1-3 for Standard Liège noen timer tidligere.

Med to runder igjen å spille er Brugge fire poeng foran Standard Liège og fem foran Anderlecht.

