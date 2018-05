Ber G17-profilene glemme speiderkaoset i EM

sport

De norske talentene har imponert stort i mesterskapet i England og avsluttet gruppespillet med å slå Slovenia 2-0 torsdag.

Fotballekspert Lars Tjærnås følger mesterskapet tett, spesielt med tanke på hans jobb som speider for Vålerenga. Han har latt seg begeistre av det norske laget, og sier aldersbestemte mesterskap er en gyllen mulighet for de norske talentene til å vise seg fram.

– Det er et enormt antall speidere og folk fra ulike klubber her. Spillere i den aldersgruppa har dette som et stort utstillingsvindu, men det skal ikke de tenke på, og jeg håper de ikke gjør det heller. Men når spillere i den alderen vurderes, er selvsagt grunnlaget for vurderingene best når de møter andre toppspillere i kamper og turneringer som dette. Derfor sender også stort sett alle klubber representanter hit, sier Tjærnås til NTB og legger til at folk han har snakket med har lagt merke til flere norske spillere.

– Det er så enkelt som at når laget gjør det godt, vil også enkeltspillere tjene på det, fordi de lettere får vist seg fram.

Kan gå hele veien

Norge forbereder seg nå på kvartfinalekamp mot England søndag. Det engelske laget hadde kursen mot gruppeseier i gruppe A, men tap mot Sveits torsdag gjorde at Italia knep gruppeseieren.

– England er fysiske meget solide og har stor fart, ikke minst på topp. Men de er langt fra umulige å slå. Det vil overraske meg om det ikke blir jevnt, jeg tror også relativt målfattig, og jeg mener Norge har en realistisk sjanse til å slå dem og til å kunne gå hele veien fram. Det er et par lag jeg ikke har sett, men jeg har ikke sett noen som er klart bedre enn alle andre, sier Tjærnås.

Torsdag ble Slovenia slått 2-0 av det norske laget. Scoringer av Leo Cornic og Oscar Aga før pause sørget for en komfortabel norsk seier, mens Thomas Rekdal virkelig sto fram i kampen mot Sverige da han med sine to mål snudde kampen for Norge til 2-1-seier.

I den første kampen ble det 0-0 mot forhåndsfavoritt Portugal.

Solide

Tjærnås har latt seg imponere av laget som ledes av Gunnar Halle.

– De har vært meget solide. De tre kampene har vært preget av at laget har et høyt minstenivå. De er godt organisert, virker gjennomgående fysisk veldig godt trent og har en strålende struktur i laget. Det betyr at de er vanskelige å spille mot, og det er det halvparten av fotball handler om. I tillegg har de klart å spille klokt offensivt. Mot Portugal var de dyktige på kontringer, mot Sverige og Slovenia har de også vist fram et spill mot etablert forsvar som har gledet, sier han.

Sverige og Italia møtes i én av de øvrige kvartfinalene, mens Belgia, Irland, Bosnia, Nederland, Tyskland og Spania alle fortsatt har mulighet til å nå kvartfinale med én gjenstående gruppespillskamp i deres respektive grupper.

