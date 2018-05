Holøs slet med søvnen etter Canada-kampen

sport

Det var lenge tvilsomt om kaptein Jonas Holøs ville spille mot Canada, under et døgn foran den viktige kampen mot Danmark fredag.

Tøffingen valgte å spille, og sto godt over 25 minutter på isen til tross for problemer med en lettere strekkskade.

– Det ble nok istid. Så lenge kroppen føles grei liker jeg ikke å sitte på tribunen, det er den verste følelsen som er. Jeg liker ikke å stå over matcher jeg kan spille, sier Holøs til NTB.

Isbad

For å få kampen ut av kroppen tok 29-åringen et isbad, syklet, strekte ut og spiste. Deretter reiste han til hotellet for å sove, men det var enklere sagt en gjort.

– Det ble vanskelig å sovne, så det ble noen sene nattetimer, sa Holøs.

– Har du spilt med så kort tid mellom to kamper tidligere?

– Jeg har ikke helt kontroll på om det har skjedd i VM tidligere, men det er veldig kort tid å komme seg på.

Må være smarte

Landslagstrener Petter Thoresen likte ikke VM-opplegget da det ble klart at Norge fikk snaue 16 timer mellom to tøffe kamper i VM.

– Vi må vinne på fulltid og være mer desperate enn dem. Vi må jobbe hardt og handle smart mot Danmark. De har mange spillere på et høyt nivå fra NHL og KHL, men jeg tror vi kan få litt mer tid til å være bedre offensivt enn vi var mot Canada.

Nesten 4000 nordmenn var til stede i Boxen i Herning torsdag. Det er ventet mist det samme til fredagens kamp. Hallen tar litt over 10.000, slik at det sannsynligvis vil være flere dansker til stede.

– Dessuten var det kjempegøy mot all støtten vi fikk fra tribunen. Det hadde vært moro for oss å gi dem noe tilbake med en seier mot Danmark eller senere i turneringen.

– Det blir vel litt flere dansker på tribunen. Vi skal være klare og smarte, og gjøre en god kamp. Vi trenger noen poeng, sa Thoresen.

