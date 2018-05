Usikkerhet og forvirring rundt Rooney

sport

En rekke medier har den siste tiden satt Everton-profilen i forbindelse med en overgang til amerikanske Major League Soccer (MLS). Fredag ble det fra flere hold hevdet at Rooney "i prinsippet" er enig med Washington-klubben DC United om en overgang.

Det betyr i så fall at Rooney forlater barndomsklubben Everton mindre enn et år etter overgangen fra Manchester United.

Fra enkelte kilder hevdes det samtidig at Rooney ikke skal ha bestemt seg for om det er aktuelt å flytte til USA, og at han venter på en avklaring rundt framtiden til manager Sam Allardyce.

Sistnevnte hadde ikke mye nytt å komme med da han møtte pressen fredag formiddag.

– Min forståelse er at det synes å ha pågått noen forhandlinger, men med hensyn til en avklaring rundt om Wayne blir eller forsvinner, må vi vente og se, sa Allardyce.

– Jeg blander meg ikke i overgangssaker, men det synes å være interesse fra DC United. Når jeg snakker med ham (Rooney) i dag, vil jeg finne ut hva situasjonen hans er, tilføyde managerveteranen.

Samtidig som Everton-treningen tok til fredag, meldte imidlertid Daily Mirror-journalist David Maddock at han hadde sett Rooney forlate klubbens treningsarena i bil.

Det bidrar neppe til ro rundt fotballprofilens framtid.

Allardyce var samtidig tydelig på at Rooney ikke skal ha levert inn noen overgangssøknad.

