Vårflom skaper trøbbel for Tour of Norway

16. mai starter årets utgave av rittet, og nettopp åpningsetappen fra Svelvik til Horten er spesielt utsatt for påvirkning fra vannmassene i Drammenselva, skriver procycling.no.

Avslutningsetappen med målgang på Lillehammer kan på sin side bli berørt av Glomma og Gudbrandsdalslågen.

– Prognosene vi har for første etappe sier at en del av Mjøndalen kommer til å ligge under vann og dermed ikke være farbar, sier Anders Linnestad, teknisk direktør i Tour of Norway.

– Det er litt usikkert hvordan Glomma ser ut om en uke, og hvordan området i Gudbrandsdalslågen vil være. Det er høy vannstand tett på løypa på etappe fem. Derfor ser vi på alternative ruter der også. Det er utfordrende at vi nå plutselig må finne nye veier som fungerer i forhold til oppsatt skjema. Rutene har vi grundig befart og evaluert. Å måtte finne nye på kort varsel er ikke enkelt, fortsetter han.

Tour of Norway arrangeres i tidsrommet 16. til 20. mai.

