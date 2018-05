Holøs vil ha ølservering i norske ishaller

sport

– Man kan starte med ølservering på kamper, så løser man mye av de økonomiske problemene hos klubbene. Det er noe Norge kan ta tak i fordi det er over alt andre steder, svarte Holøs da NTB lurte på hva som skal til for å få norsk landslagshockey opp på dansk nivå.

– Kontroversiell uttalelse du kommer med?

– Ja, og den står jeg for, sa Holøs.

Nå er det ølservering i norske ishaller, men det er i VIP-boksene som finnes i noen ishaller. Til folk flest er det ikke tillatt.

Den tøffe backen som nå spiller i sveitsiske Fribourg, har spilt rundt om i de fleste land i Europa.

– Hvorfor har Danmark de siste årene tatt seg forbi Norge og slått dem i tre strake mesterskap?

– Jeg vet ikke helt svaret på det, men det er jo mye man kan gjøre for å ta steget videre: Bygge ishaller og få folk på kamper, prøve å styre det i mediene, få fram at ishockey er kult og at det er bra folk som spiller ishockey. Det er et så stort og bredt tema. Så jeg vet ikke helt hvor man skal starte der, sa Holøs.

