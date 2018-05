Mourinho-assistent gir seg etter 17 år

sport

Faria har kanskje vært Mourinhos aller største støttespiller siden portugiseren slo gjennom som manager. Nå går radarparet hver sin vei.

– Etter mye overveiing har jeg med et tungt hjerte bestemt meg for å gå videre. Jeg har hatt 17 utrolige og uforglemmelige år, men jeg har en stund følt på at jeg vil ha mer kvalitetstid med familien og søke nye utfordringer i mitt profesjonelle liv, sier Faria i en melding lagt ut på Manchester Uniteds nettsted.

42-åringen takker sin landsmann Mourinho for alt han har lært ham.

– Jeg vil takke ham for mulighetene og tilliten han har gitt meg, men viktigst av alt vil jeg takke ham for vennskapet vårt. Jeg vil også takke Manchester United og alle de andre klubbene jeg har vært i. Jeg har vært privilegert.

Mourinho sier det vil bli et savn å miste en nær venn på treningsfeltet.

– 17 år og nå er guttungen blitt en mann. Den intelligente studenten er blitt fotballekspert. Han er klar for å gå løs på en suksessrik karriere som manager. Det tøffeste er å miste en venn, men hans lykkefølelse går foran alt, sier Mourinho.

Faria har jobbet under Mourinho i União Leiria, Porto, Chelsea (to perioder), Inter, Real Madrid og til slutt Manchester United.

(©NTB)