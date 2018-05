VIF-straffe økte Sandefjords tapsrekke

sport

Det var VIFs første trepoenger på en snau måned. Oslo-laget hadde spilt uavgjort i tre strake kamper før lørdagens møte med Sandefjord.

– Det vi gjør er voksent. Vi visste at dette kom til å bli tøft og at banen ikke var bra. Etter pause kontrollerer vi, og jeg er stolt av gutta i måten vi jobber for hverandre på, sa Vålerenga-trener Ronny Deila til Eurosport.

For hjemmelaget ble det nok en nedtur. Sandefjord står med fire strake tap i Eliteserien og har kun plukket fem poeng på ni kamper. Det lukter nedrykk av det vestfoldingene driver med om dagen. Klubben venter fortsatt på at trenersparkingen av Magnus Powell skal gi positiv effekt.

Fungerende hovedtrener Geir Ludvig Fevang følte lørdagens kamp var framgang fra det Sandefjord har vist i det siste.

– Vi gjør en bra første omgang, men i den andre kommer vi bakpå. I dag var det en juniorfeil som felte oss, dessverre. Likevel mener jeg dette er et steg i riktig retning, for vi gjør mye bra, sa Fevang.

Klønete

Kampens eneste scoring kom etter 55 minutter. Sam Johnson var sikker da han sendte Sandefjord-keeper Eirik Holmen Johansen feil vei og plasserte straffesparket i motsatt hjørne. Det var Johnsons sjette nettkjenning i serien så langt i år.

VIF fikk muligheten fra ellevemeteren etter Pontus Engbloms klønete takling av Abdi Ibrahim. Svensken gjorde ingen antydninger til å protestere på dommerens avgjørelse.

Det kom aldri noen skikkelig sluttspurt fra Sandefjord. Vertene strevde fælt med å sette trykk på gjestene fra Oslo, og 2-0 virket langt mer sannsynlig enn at utligningen skulle komme.

Kontroll?

Kvarteret før slutt ga Eirik Holmen Johansen uttrykk for at han hadde kontroll, men innbytter Peter Godly Michaels noe slurvete avslutning fra distanse barberte stolpen.

Etter ni kamper ligger VIF på tredjeplass med 15 poeng. Det er like mange som toer Rosenborg, som møter Stabæk på Nadderud søndag.

Vålerengas neste kamp er hjemme mot Stabæk 16. mai, mens Sandefjord får en knalltøff oppgave når laget møter Odd borte på norsk fotballs store festdag.

