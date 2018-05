Ødegaard tok farvel med Heerenveen

sport

Det norske stortalentet har denne sesongen vært utleid til Heerenveen, men den nederlandske klubben tapte 1-2 borte mot Utrecht lørdag. Det ga 5-5 sammenlagt, men Utrecht avanserte videre i den nederlandske europaligakvalifiseringen på bortemål.

Det betyr at Heerenveens sesong er over, og at Ødegaards tid i den nederlandske klubben er omme.

– Dessverre endte sesongen vår i går. Vi ga alt, men det var ikke nok. Det betyr at min tid i klubben er over. Jeg har lært så mye i løpet av min tid her, og jeg vil alltid se tilbake på denne perioden med et smil. Jeg vil si takk til alle spillerne for alle minnene vi har delt sammen. Stor takk til klubben. Til Jürgen (Streppel, trener), resten av støtteapparatet, det medisinske apparatet, de frivillige og alle som jobber på arenaen for klubben. Jeg vil også si takk til supporterne for støtten i løpet av min tid her, og for å stille på våre hjemme- og bortekamper. Det har vært en fornøyelse, skriver 19-åringen på Instagram.

Ødegaard var ikke involvert i europaligakvalifiseringskampene som følge av en skade.

(©NTB)