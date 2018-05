G17: Norge kom til kort mot Duncan og England i EM-kvartfinalen

sport

Klubbløse Duncan, inntil nylig en del av Manchester Citys akademi, bidro med både scoring og målgivende i kvartfinalen. Gunnar Halles mannskap kjempet hardt, men måtte til slutt strekke våpen. Det endte med tomålstap og EM-exit for det norske laget. Bobby Duncan og Xavier Amaechi scoret målene foran 5102 tilskuere.

Trener Halle og co. kan likevel se tilbake på et godt mesterskap for Norges del. Norge vant gruppe B etter 0-0 mot Portugal, 2-1-seier mot Sverige og 2-0-seier mot Slovenia. Det var ingen stor overraskelse at et sterkt engelsk mannskap ble hakket for sterkt i kvarten.

England tok kommandoen fra start i søndagens match i Burton-on-Trent. Amaechi fikk en god mulighet allerede etter seks minutters spill, men avslutningen ble for svak. Norges keeper Rasmus Semundseth Sandberg holdt ballen i fast grep.

Nesten for Kitolano

Likevel fikk England-fansen grunn til å juble ikke lenge etter. I det 14. minutt stanget Bobby Duncan inn 1-0 etter innlegg fra Nathanael Ogbeta på venstresiden.

Norge kom nærme utligning fire minutter etter. Joshua Kitolano fikk hodet på ballen inne i England-boksen, men Odd-spillerens forsøk gikk like utenfor. Kornelius Normann Hansen fikk også muligheten til å utligne kort tid etter, men heller ikke han fant veien til nettmaskene.

Amaechi var nær ved å doble for England etter en halvtime, men markkryperen hans gikk like utenfor mål.

Engelsk jubel

Engelskmennene fortsatte presset etter pause, og i det 54. minutt sto det 2-0. Duncan slo ballen 45 grader ut fra dødlinjen, og inne i boksen ventet Amaechi. Han satte kontrollert inn Englands annen scoring for dagen.

Joshua Kitolano fikk en eventyrlig sjanse til å redusere etter 68 minutters spill, men kom til kort alene mot England-keeper Luca Ashby-Hammond. Sisteskansen stokket beina akkurat godt nok til å avverge fra kloss hold.

Deretter maktet ikke Norge å mobilisere godt nok. Oscar Aga fikk en stor sjanse mot slutten, men Stabæk-spillerens forsøk etter innlegg fra høyre ble for svakt. Englands spillere kunne juble da sluttsignalet lød.

(©NTB)