Gnistrende runde av Woods

Sju under par ble fasiten på tredjerunden i storturneringen i Florida for det amerikanske golfikonet. Woods har aldri tidligere gått en bedre runde under Players Championship.

42-åringen, som har vunnet 14 Major-turneringer i karrieren, klatret kolossalt på listene og er nummer ni foran søndagens avslutningsrunde. Den plassen deler han med blant andre Jordan Spieth, som i likhet med Woods gikk på sju under par lørdag.

– Endelig fikk jeg en god start med birdier på de første hullene, og deretter fløt det bare på. Jeg slo mange gode slag i dag, og det var godt å se noen putter gå inn, oppsummerte Woods.

– Totalt sett slo jeg mange kvalitetsslag, og en 65-runde var sannsynligvis det beste jeg kunne ha oppnådd, tilføyde han.

Fredag var Woods svært nær ved å ryke ut av Players Championship etter to runder. 42-åringen fikk nervøse minutter etter endt runde. Til slutt klarte han cuten med minste mulige margin.

Det samme gjorde Spieth.

Amerikanske Webb Simpson har spilt strålende i Florida denne uken. Lørdag gjorde han sin så langt svakeste runde, fire slag under par, men økte likevel ledelsen i turneringen til sju slag.

Webb, som er kjempefavoritt til å vinne Players Championship, har newzealandske Danne Lee nærmest seg på resultatlista.

