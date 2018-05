Godset felt av stolpeflørt

sport

Ronnie Schwartz ble matchvinner for gjestene med sin scoring i det 79. minutt. Den kom bare noen få sekunder etter at 28-åringen hadde entret banen som innbytter. Vinnermålet kom i kjølvannet av et langt innkast. Etter en klarering på strek dunket Schwartz til på returen og sendte ballen i nettaket.

Schwartz hadde ikke vært på banen i mer enn et minutts tid da han satte inn seiersmålet.

Scoringen var et enormt slag for et Godset-lag som hadde styrt søndagens oppgjør. Vertene hadde ballen i enten tverrliggeren eller stolpen så mange ganger at publikum ikke trodde det de så.

Da Eirik Ulland Andersen nok en gang fikk smake på metallet etter 69 minutter, var det åttende gang Strømsgodset hadde flørtet med målrammen, ifølge drammensernes egen Twitter-konto.

– Den følelsen jeg sitter med nå er helt jævlig. Det er utilgivelig av oss å ikke avgjøre denne kampen her. Da ble det sånn. Vi må score på sjansene våre, sa Godset-trener Tor Ole Skullerud til Drammens Tidende og la til:

– Jeg er bekymret for at vi ikke vinner fotballkamper, og at vi ikke vinner i dag er en gåte for meg. Det må jeg bare ærlig innrømme.

Selvmål

Tidligere i kampen hadde Andersen, i det som var hans 50. kamp for Godset, sørget for å gi hjemmelaget en perfekt start. Med et smått vanvittig frispark sendte han ballen i krysstangen og deretter i ryggen til Sarpsborg sisteskanse Aslak Falch. Det blir kreditert som et selvmål, og akkurat det gjorde nok ikke Andersens humør bedre etter 1-2-tapet.

Frisparket gikk via tverrliggeren, men med det hadde Godset tydeligvis brukt opp alt av marginer. I annen omgang danset ballen med stolpene.

Sarpsborg jobbet seg tilbake i kampen takket være et straffespark etter 64 minutter. Lars Valsvik sparket ned Kristoffer Zachariassen, og dermed hadde ikke dommer noe annet valg enn å peke på ellevemetersmerket.

Ole Jørgen Halvorsen banket ballen sikkert forbi Espen Bugge Pedersen. Det var ikke akkurat en fortjent utligning, men gjestene fra Østfold brydde seg selvsagt ikke om det.

Sliter

Rett før straffesparket hadde Godset skutt ballen i metallet tre ganger på få sekunder. Først avsluttet Tokmac Nguen i stanga fra distanse. Deretter hamret Valsvik returen i tverrliggeren, og på vei ut var ballen også innom den ene stolpen.

Men etter 1-1 så hjemmelaget ut til å være preget av motgangen. Det passet Sarpsborg på å utnytte da Schwartz ble matchvinner.

Strømsgodset har slitt tungt i vårsesongen. Drammen-klubben står bare med 9 av 27 mulige poeng. Heller ikke Sarpsborg har hatt en glitrende seriestart, men søndagens seier ga laget et pent byks på tabellen. Østfoldingene står nå med 13 poeng.

