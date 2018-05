RBK-Trondsen tirret Stabæk-fansen: – Må bare takke dem

sport

Trondsen (23), som var Stabæk-spiller i perioden 2012-2015, scoret kampens eneste mål i Bærum fire minutter etter pause søndag. En gest etter scoringen falt ikke i smak hos Stabæk-tilhengerne, men Trondsen lot seg ikke prege.

– Det smakte ekstra godt å bli matchvinner her. Alle vet at de der (Stabæk-fansen) ikke liker meg mer. De synger mye rart til meg. Da må jeg få lov til å ta igjen, sa Trondsen til Eurosport.

– Slik er fotballen. Noen fans får man bare mot seg. Det er bare morsomt. Det tenner meg enda mer, så jeg må nesten takke Stabæk-fansen for det, la han til.

Kjempet forgjeves

– Det var en bra kamp, men Rosenborgs kvalitet ble avgjørende. Denne opplevelsen vil hjelpe oss til å "vokse opp". Vi skapte flere store sjanser, men slik er fotballen, sa Stabæk-trener Toni Ordinas.

Vertene kjempet for utligning mot slutten, men uten å lykkes.

Dermed holder tabelltoer Rosenborg til dels følge med serieleder Brann. Avstanden opp til bergenserne er sju poeng. Stabæk ligger på kvalifiseringsplass med sine sju poeng.

Rosenborg tar imot Lillestrøm på Lerkendal 16. mai. Stabæk gjester da Vålerenga. Bæringene trenger en opptur for ikke å havne enda lenger ned i sumpen, mens RBK trenger seier for å holde tritt i tetstriden.

Boli-miss

Stabæk-angriper Franck Boli fikk to kjempesjanser til å sende vertene i føringen. Etter ti minutter skjøt han i stolpen etter pasning fra John Hou Sæter. To minutter etter snappet Ohi Omoijuanfo en håpløs pasning fra RBK-spiss Nicklas Bendtner. Ohi serverte Boli, men avslutningen hans ble reddet på streken av Even Hovland. Returen satte Boli i stolpen – igjen.

Rosenborg og Anders Trondsen yppet seg like etter. Den tidligere Stabæk- og Sarpsborg-spilleren løsnet skudd fra skrått hold, men Stabæk-keeper Sayouba Mandé vartet opp med en flott enhåndsredning. Samme mann reddet også fint da Rosenborg-back Vegar Eggen Hedenstad prøvde seg etter en knapp halvtime.

Mandé fikk mer å jobbe med før pause. Pål André Helland prøvde seg ni minutter før pause, men igjen var Stabæks burvokter på plass.

Holdt unna

Tidligere RBK-spiller John Hou Sæter og RBKs Helland fikk hver sin sjanse like før og like etter pause, men ingen av dem lyktes. Det gjorde derimot Trondsen. I det 49. minutt banket han inn 1-0 til bortelaget fra rundt elleve meters hold. Etterpå gjorde midtbanemannen altså en hysjebevegelse mot Stabæk-fansen, noe som neppe gjør ham veldig populær i gamleklubben. 23-åringen måtte tåle tilrop etter feiringen, uten at han så ut til å la seg påvirke.

Rosenborg var nære 2-0 et drøyt kvarter før full tid, men en formsvak Nicklas Bendtner klarte ikke å pirke ballen i mål fra kort hold etter corner.

Hjemmelaget forsøkte å mobilisere til en sluttspurt på tampen, men Kåre Ingebrigtsens Rosenborg-mannskap holdt unna i kaotiske sluttminutter. Franck Boli serverte Jeppe Moe på overtid, men André Hansen i RBK-buret stoppet Stabæk-spillerens forsøk.

