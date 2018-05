Ranheim-eventyret fortsatte etter effektiv snuoperasjon

sport

Det nyopprykkende laget tok dermed sin femte trepoenger på ni kamper i Eliteserien. Mads Reginiussen scoret to av målene, der det første ga den viktige utligningen etter 41 minutters spill søndag.

– Det er en fantastisk gjeng, og vi mister aldri troen. Jeg sa vel i pausen at det var fortjent at vi hadde snudd kampen, men det var med et smil om munnen. Da var vi litt kjørt og hadde vært fryktelige effektive, sa Reginiussen til Eurosport etter kampen.

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo var skuffet over måten laget hans varierte i prestasjonene på.

– Den første halvtimen var veldig bra, men den siste timen var direkte svak. Fotballen er rar noen ganger. Vi styrte kampen totalt, ledet 1-0 og burde scoret flere, men plutselig ble vi puslete. Vi viste ingenting i annen omgang, sa Fagermo.

Martin Broberg tok Odd fortjent opp i ledelsen etter 20 minutter. Svensken nølte ikke da Torgeir Børven ga ham ballen i returrommet. På én berøring bredsidet han kula i det lengste hjørnet.

I store deler av første omgang var Odd det klart førende laget. Ranheim-spillerne trøblet defensivt og så sårbare ut i flere situasjoner, men gjestene klarte ikke å utnytte overtaket godt nok utover Brobergs scoring. Det skulle straffe seg.

Falt på plass

På tampen av omgangen begynte brikkene i Ranheims offensive spill å falle på plass. Det var spesielt synlig da strålende kombinasjonsspill ga vertene 1-1. Til slutt fikk Reginussen ballen og plasserte den hardt bak en utspilt Odd-keeper Sondre Rossbach.

Tre minutter senere var kampen snudd. Erik Tønnes innlegg spratt i bakken og havnet hos Øyvind Storflor. Veteranen dunket til og satte ballen mellom beina på Rossbach.

Søndagens oppgjør var bare fem minutter gammel da Odd kom til en enorm dobbeltsjanse. Torgeir Børven bommet først fra tre-fire meter på et innlegg fra Espen Ruud. Deretter trillet ballen til Elbasan Rashani, men skuddet gikk utrolig nok til side for mål. Det til tross for at han hadde blank kasse å sikte på.

Annullert

Odd hadde grunn til å irritere seg over forspilte sjanser. Rett etter sidebytte trodde Børven at han hadde utlignet, men scoringen ble annullert for offside. Så etter 67 minutter headet Birk Risa på nesten åpent mål, men han klarte ikke å styre inn ballen til 2-2.

I stedet kunne Reginiussen sju minutter senere juble etter å ha blitt tomålsscorer.

Med seieren henger Ranheim med i medaljekampen når snart en tredel av sesongen er unnagjort. Klubben står med kruttsterke 17 poeng av 27 mulige.

– Det er helt fantastisk. Det går vel ikke an å si noe annet enn at det er et eventyr. Vi må bare fortsette å jobbe hardt. Det vil komme tøffere perioder. Styrken vår er at vi enn så lenge ikke trenger å se på tabellen. Akkurat nå kan vi nyte det. Vi trenger ikke vinne Eliteserien, sa Reginiussen om Ranheims hittil oppsiktsvekkende sesong.

Odd ligger midt på tabellen med sine 13 poeng.

(©NTB)