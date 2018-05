Ishockey: Norge reddet plassen i A-VM

sport

Norge hadde rykket ned med tap etter ordinær spilletid. Akkurat så viktig var årets siste kamp for Norges del i mesterskapet.

- Dette ble en fin revansje etter et blytungt mesterskap. Jeg er lettet over at det holdt helt inn, og jeg synes at det var fortjent også, sa målvakten Lars Haugen til Viasat.

Haugen har hatt et varierende mesterskap og står også uten klubb enn så lenge med tanke på nneste sesong.

- Min verste uke som hockeyspiller, sa en selvransakende Haugen i intervjuet med rettighetshaver Viasat.

Norge trengte minimum ett poeng etter tre perioder, og lenge så det svært så nervøst og usikkert ut.

Skuldrene senket seg ikke før Thomas Valkvæ Olsen gjorde 2-0 6.55 minutter ut i den siste perioden, og da Jonas Holøs smelte inn 3-0 minutter senere var det gjort.

- Vi må trene på å score mål, og vi må opptre tettere når vi møter de beste lagene, sa målscorer Valkvæ Olsen.

Det fryktede tapet kom ikke, og det var det en Vålerenga-spiller som bidro aller mest til.

Det var spilt 13.35 minutter av 1. periode da Norge tok ledelsen og scoret kampens første mål. Målet kom ved Tobias Lindström etter pasning fra Mathis Olimb. Vålerenga-spilleren Tobias Lindström er opprinnelige svensk og fikk norsk statsborgerskap rett i forkant av mesterskapet i Danmark.

- Deilig! Det var en bra pasning fra Mathis, og jeg synes at vi spilte bra i den første perioden, sa Lindström til Viasat.

Svakt

Ikke alle var enige i at kvaliteten på den 2. perioden var like bra.

- Jeg tror kanskje ikke at jeg har sett Norge spille så dårlig som i denne perioden i hele mesterskapet, sa Viasats kommentator Morten Langli.

Norge skapte svært lite og virket nervøse gjennom det meste av perioden. Det var kanskje ikke så rart med tanke på det som sto på spill.

Ken André Olimb hadde en god mulighet til å gjøre 2-0 i starten av 3. periode, men skuddet hans skrudde seg så vidt utenfor mål. Da var det mer presisjon over Thomas Valkvæ Olsen og Jonas Holøs da det presenterte seg senere i perioden.

Dramatisk start

Norge var heldige i starten av kampen. Mathis Olimb pådro seg en utvisning allerede etter 40 sekunders spill, og bare ti sekunder senere scoret Sør-Korea.

Norge la inn en såkalt «coach challenge», eller protest om du vil, og etter et par minutters betenkningstid annullerte dommerne scoringen. En scoring til Sør-Korea så tidlig ville selvsagt ha skapt en helt annen kamp enn det ble.

Norge sto i fare for å rykke ned fra A-VM for første gang siden 2001. De fire neste årene tilbrakte Norge på det nest øverste nivå, før de igjen rykket opp i 2006. Siden den gang har Norge holdt seg oppe.

Neste års A-VM spilles i Slovakia, og da er Norge med på nytt.

(©NTB)