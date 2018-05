Nye Jordal Amfi kan bli ytterligere forsinket

sport

Den økte rammen skal dekke kostnader knyttet til ytterligere utfordringer med vanskelige grunnforhold. I tillegg legger byrådet inn ekstra midler for å bedre kvaliteten på det visuelle utstyret, opplyser Oslo kommune i en pressemelding onsdag.

Totalt spytter Oslo kommune inn nye 141 millioner kroner.

Kostnadsrammen på Jordal Amfi var opprinnelig 553 millioner kroner. For den summen skulle de få en ishall med 5.500 tilskuerplasser.

– Byrådet har vært tydelig på at de ekstra utfordringene vi har støtt på i grunnen ikke skal gå ut over funksjonalitet og kvalitet. Hvis vi skulle klart oss innfor rammene vi hadde, måtte vi ha redusert betydelig i bygget. Det ønsker ikke byrådet, sier direktør for Kultur- og idrettsbygg, Eli Grimsby til Dagsavisen.

Risikerer konkurs

Uansett blir det en stund til pucken droppes på Jordal. Entreprenøren har varslet at de trenger ytterligere ett år, men dette er både Kultur- og idrettsbygg og byrådet uenig i.

– I forbindelse med de utfordringer som har oppstått i byggegropen, har entreprenør fått ett år ekstra byggetid til rådighet. Nå vil de ha enda ett år. Det er vanskelig å forstå at det er behov for å bruke tre og et halvt år på noe som skulle ta halvannet, sier hun til avisen.

En utsettelse vil i så fall være svært dårlige nyheter for Vålerenga Ishockey. Da nyheten om forsinkelse sprakk i september i fjor sa styreleder i Vålerenga Ishockey, Tor Helge Eikeland, til TV 2 at dette ville koste klubben nærmere 20 millioner kroner.

– To års ventetid har dramatiske økonomiske konsekvenser for oss, sa styrelederen og la til.

– Den ytterste konsekvensen er jo konkurs, det er jo helt åpenbart.

Har informert VIF

– Blir det en ny utsettelse, må vi gå i dialog med Vålerenga om hvordan vi skal løse det. Men utgangspunktet er 2019, sier Grimsby til Dagsavisen og legger til at hun har informert daglig leder i Vålerenga om situasjonen.

– Byrådet er opptatt av at hallen nå ferdigstilles innenfor ny kostnadsramme, og vårt mål er at hallen skal stå klar til sesongstart 2019, sier byråd Kjetil Lund (Ap).

– Vi er kjent med at det er en uenighet mellom KID og entreprenøren om dette. Vi håper selvsagt at NCC er seg sitt ansvar bevisst og vil strekke seg for å sikre at Vålerenga og andre kan ta i bruk hallen som planlagt, sier han.

