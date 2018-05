Toppidrettssjef Øvrebø fortsetter til 2022

sport

– Jeg er svært glad for å oppleve den tilliten det er å få fortsette i jobben som toppidrettssjef i fire nye år. Det er store oppgaver som venter oss og det er jeg ydmyk overfor. Ansvaret med å lede Olympiatoppen er svært motiverende fordi det er det beste stedet å være hvis man er opptatt av toppidrett og utvikling. Og det er jeg, sier Tore Øvrebø.

– Vi har valgt å forlenge Tore Øvrebøs ansettelse som toppidrettssjef i fire nye år. Olympiatoppen har under Øvrebøs ledelse levert i henhold til den toppidrettsstrategien som ble lagt i 2014, sier NIFs generalsekretær Karen Kvalevåg.

Øvrebø startet i jobben i 2014. – Gjennom strukturen på Olympiatoppen og et nært samarbeid med særforbundene, har Øvrebø oppnådd de mål og resultater man har satt for toppidretten i perioden. Senest gjennom fantastiske resultater i De Olympiske og Paralympiske leker i Pyeongchang i vinter. Øvrebø er en lagspiller for organisasjonen og jobber bevisst etter de verdiene som norsk idrett står for, fortsetter Kvalevåg.

(©NTB)