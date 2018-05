Ordfører gir ikke opp ski-VM i Trondheim

sport

– Jeg kommer til å jobbe for å prøve en gang til, bekrefter Ottervik overfor NTB.

Trondheim-ordføreren mener at hennes by hadde vært en bedre vert for ski-VM 2023 enn slovenske Planica, og at FIS-styret har lagt vekt på andre ting en kvaliteten på søknaden.

Planica hadde flere mislykkede søknader bak seg før slovenerne endelig lyktes torsdag. For Trondheim var dette byens andre søknad siden den arrangerte ski-VM i 1997.

– Det er tydelig at det ikke bare er kvaliteten det kommer an på. Vi mener at vi har et bedre konsept, et mer kompakt opplegg og bedre muligheter for å få til en stor folkefest, sier Ottervik, som også er skuffet over antall stemmer fra FIS-styret.

Trangere kår for Trondheim

Seks styremedlemmer stemte for Trondheim, mens hele ni stemte for Planica. Det var færre enn det Ottervik hadde forventet.

– Vi hadde forventet minst sju stemmer, sier Ottervik om beslutningen som gjør at Trondheim går glipp av 180 millioner fra regjeringen.

Disse skulle etter planen gå til utbedring av skianlegget i Granåsen.

– Nå blir vi nødt til å ta en revurdering av hva vi kan investere i, og hvor fort vi kan investere i de ulike anleggene, sier Trondheim-ordfører Rita Ottervik.

Vil ha mesterskap til Norge

Når NTB tar kontakt med kulturminister Trine Skei Grande (V), kan hun ikke kommentere hva de 180 øremerkede millionene nå vil gå til.

– Vi har ikke planlagt ut ifra at Trondheim ikke skulle få mesterskapet, sier Grande.

Hun gratulerer Planica med seieren, men er i likhet med Ottervik skuffet.

– Det er leit at det ikke gikk. Jeg tror at dette hadde blitt et flott arrangement, og det er synd at Trondheim hadde en så god konkurrent, mener Grande, som gjerne vil ha store idrettsmesterskap til Trondheim og Norge.

Hun mener at det er Norges oppgave å med jevne mellomrom ta det ansvaret. Grande legger til at Trondheim ville vært en flott vertsby.

– Trondheim er en fantastisk fin hovedstad i Trøndelag, og jeg tror at arrangørene ville klart å vise fram både byen, landet og idretten på en god måte, sier Grande.

(©NTB)