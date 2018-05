Tennisstjernen klikket og knuste dommerstol

sport

Plísková tapte 6-3, 3-6, 5-7 mot greske Maria Sakkari i annen runde av WTA-turneringen i Roma, Italia onsdag.

På stillingen 5-5 og 40-40 i tredje og avgjørende sett trodde Plísková at hun med en smash hadde tatt ledelsen.

Men linjedommeren mente ballen var ute, selv om TV-bildene viste at den var klart inne.

Det førte til at Sakkari, som er nummer 42 på verdensrankingen, kunne bryte Plískovás serve og selv serve kampen hjem.

Plísková protesterte på avgjørelsen til dommer Marta Mrozinska, men dommeren ville ikke omgjøre linjedommerens beslutning. Ingen av dommerne kunne finne ballens merke på grusen.

Heller ikke Sakkari var hjelpsom i situasjonen. Hun sa at hun ikke så om ballen var inne eller ute.

Da kampen var slutt gikk Plísková over til dommeren, og i første omgang så det ut til at hun strakk fram hånden. Men i stedet lot hun hånden falle og lagde et hull nederst i dommerstolen med tre harde slag med racketen.

Tvillingsøster Kristyna Plísková tok til Twitter for å få utløp for frustrasjon etter kampen.

– Det er det verste jeg har noensinne har sett i WTA, og jeg håper at denne kvinnen, Maria Mrozinska, aldri skal dømme en av mine eller Karolinas kamper igjen, skrev hun.

Det er ennå uvisst om Plísková vil bli straffet for episoden.

