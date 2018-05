Van Garderen overlegen på tempo på hjemmebane, Kristoff var langt bak

sport

Van Garderen tok sin første seier for sesongen da han tok over ledertrøya i rittet i BMC-rytterens hjemland.

– Dagens etappe ga meg ekstra motivasjon, sa Van Garderen. Familien hans satt ringside på etappen til Morgan Hill.

Over 34,6 kilometer slo amerikaneren lagkamerat Patrick Bevin med sju sekunder. Det er nøyaktig fem år siden Van Garderen sist vant en etappe i Tour of California. Det var også en tempo samme sted.

– Jeg har minner herfra fra fem år siden. Jeg forventet ikke at det skulle gå så bra, men jeg hadde det i bakhodet at hvis jeg kunne holde forspranget under ett minutt på Gibraltar (mandagens fjellavslutning), så kunne jeg ta over ledertrøya, forklarte BMC-rytteren.

Van Garderen var ett minutt bak sammenlagtleder Egan Bernal før etappen, men etter onsdagens triumfen er det Bernal som må ta 23 sekunder på BMC-rytteren i løpet av de siste tre etappene.

Sven Erik Bystrøm ble beste norske på tempoen på 76.-plass, 4.23 minutter bak etappevinneren. Alexander Kristoff, som har seiersmuligheter på spurtetappene torsdag og lørdag, havnet på nedre halvdel av resultatlista på 98.-plass, 5.37 bak Van Garderen.

