Brutal tysk maktdemonstrasjon i J17-EM

England holdt nullen i 22 minutter, men et selvmål av keeper Kayla Rendell brøt demningen. Resten av kampen ble et engelsk mareritt.

Shekiera Martinez scoret tre ganger og har satt ny rekord for J17-EM med ni scoringer totalt i sluttspillet. Leonie Köster scoret to ganger, Ivana Fuso og Vanessa Fudalla en gang hver.

Med seieren er Tyskland klar for mandagens finale og sikret seg den første av Europas tre plasser i VM-sluttspillet i Uruguay i november. Laget slo vertslandet Litauen 8-0 i gruppespillet og er oppe i 20-3 totalt i sluttspillet.

Eva Maria Navarro ble matchvinner da Spania slo Finland i den andre semifinalen. Spania er klar for sin femte strake EM-finale i J17-klassen. For tredje år på rad er Tyskland motstander i finalen, etter at det ble tysk seier i straffesparkkonkurranse både i 2016 og 2017.

Også Spania er VM-klar. England møter Finland mandag i kamp om den siste VM-billetten.

