Dramatiske krasj i Rally Portugal

sport

Ogiers feilbedømte en venstresving på den femte fartsprøven i VM-rallyet. Hans Ford Focus suste ut av veien og inn blant trær, der den ble stående fast. Ifølge laget gikk det bra både med Ogier og hans kartleser Julien Ingrassia.

– De er rystet og kommer ikke til å kjøre mer i dag, la M-Sport-laget til.

Hayden Paddon i Hyundai ledet rallyet da han krasjet på sjuende fartsprøve. Bilen hans ble stående midt i veien og blokkere slik at prøven måtte avbrytes. Newzealenderen ble sendt til sykehus for en sjekk.

Det var en dramatisk dag der en rekke stjerner fikk problemer på grusveiene i Portugal. Tidlig på dagen måtte Toyota-duoen Ott Tänak og Jari-Matti Latvala bryte.

Mikkelsen måtte bryte

Andreas Mikkelsen var på fjerdeplass etter femte fartsprøve, men han tapte mye tid da han fikk problemer med servostyringen og falt nedover på listene. Etter hvert måtte han bryte.

– Vi mistet servostyringen midtveis på den sjette prøven. Jeg var i kontakt med mekanikerne, og vi prøvde så godt vi kunne å ordne problemene under transporten. På den sjuende prøven oppførte bilen seg rart, og det sprutet plutselig olje på frontruta. Da hadde vi ikke annet valg enn å stoppe, sa en skuffet Mikkelsen i en pressemelding.

Det var særlig bittert ettersom så mange av de andre beste også måtte bryte.

– Jeg er utrolig skuffet, for jeg hadde hatt en veldig god dag under de røffe forholdene. Bilen sjekkes nå, så får vi se om servoen lar seg ordne så vi kan starte igjen lørdag, sa han.

Neuville leder

Mikkelsens teamkamerat Thierry Neuville leder Rally Portugal etter fredagens kjøring 13,2 sekund foran Elfyn Evans, mens Dani Sordo på tredjeplass er ytterligere 11 sekunder bak.

Sebastien Ogier har vunnet Rally Portugal fem ganger, sist i fjor. Fredagens uhell gjør at det ikke blir en ny triumf i år. Han var på fjerdeplass da bilen havnet utenfor veien.

Det var en dårlig dag for Ogier, som tidligere fredag fikk vite at en anke mot en tidsstraff i Rally Mexico er avvist og at han dermed mister flere VM-poeng.

(©NTB)