Hegerberg-magi skaffet straffe, men Lyon avga poeng

Det var den suverene seriemesterens første poengtap denne sesongen, etter 20 strake seirer. Ada Hegerberg hadde gledet seg til å spille mot storesøster Andrine for første gang, og hun fikk oppleve det i sluttminuttene da Andrine ble byttet inn for PSG.

Storesøster holdt på å avgjøre kampen da hun sekunder etter å ha kommet i inn fyrte løs med venstre fra langt hold. Ballen føk noen centimeter utenfor krysset, utenfor Lyon-keeper Sarah Bouhaddis rekkevidde.

Ada viste seg derimot fram helt fra start i kampen som var generalprøve for den franske cupfinalen 31. mai.

Allerede etter sju minutter fikk hun ballen etter et raid av Amandine Henry. Hun vendte bort to motspillere og skjøt hardt med venstrebeinet, men PSG-keeper Christiane Endler kastet seg og reddet ved stolpen.

Noen minutter senere nikket Hegerberg utenfor på frispark fra Marozsan, men ellers ble gjestene holdt i stramme tøyler av et hjemmelag som la seg dypt og tettet igjen. Endler viste klasse i målet de gangene Lyon kom til avslutning.

Såletunnel

Straffesparket som burde avgjort kampen skaffet Ada Hegerberg i det 69. minutt da hun herjet med Grace Geyoro på venstresiden i straffefeltet.

Geyoro lot til å ha kontroll, men den norske stjernespissen slo tunnel på henne med en såleflikk, gjorde en piruett og stormet innover. Geyoros desperate taklingsforsøk traff standfoten hennes, og straffesparket var klart.

Marozsan la ballen til rette på 11-metersmerket, men skjøt for svakt, og Endler reddet. PSG-keeperen var kampens store spiller og hadde også en fenomenal refleksredning på Camille Abilys nikk fra kloss hold.

Ny opplevelse

Før kampen snakket Ada Hegerberg til Lyons nettsted om utsikten til å spille mot Andrine.

– Det blir en ny opplevelse for meg, for vi har aldri før spilt mot hverandre. Likevel er det ikke plass for følelser når vi er på banen. Vi vil vinne kampen og få en god oppkjøring til mesterligafinalen, sa hun.

Tross poengtapet fikk Lyon en grei oppkjøring både til neste ukes mesterligafinale (mot Caroline Graham Hansens Wolfsburg) og til cupfinalen. I den siste kan hun møte Andrine igjen.

