Bayern møter den nye sjefen i cupfinalen

Kovac er enig med Bayern om en avtale. Han overtar etter vikarsjefen Jupp Heynckes 1. juli.

– Jeg ønsker at vi kan krone en flott tid med et trofé, sier Kovac til avisen Bild.

For fire år siden ledet han Kroatia i VM, men kroatene ble slått ut i gruppespillet av Brasil og Mexico.

Eintracht er tysk seriemester én gang (1959), men cupmester fire ganger (sist i 1988).

Kovac er mannen som mistet jobben etter tapet for Norge høsten 2015. Flere kroatiske aviser skrev da at spillerne gikk til «streik» på Ullevaal og at de ville tape og ha Kovac fjernet.

Tre dager etter tapet var Kovac historie. Han skal ha falt i unåde hos Luka Modric og andre stjerner i laget. Modric var forbannet etter å ha blitt byttet ut mot Aserbajdsjan.

Real Madrid-stjernen så uinteressert ut mot Norge. Han langet også ut mot Kovacs i kommentarer etter kampen. Treneren stilte på sin side store spørsmålstegn ved innstillingen og viljen i laget. Han meldte at kroatene ikke spilte med hjertet, noe som ble motsagt både av Modric og kaptein Darijo Srna.

Kroatia gikk til EM sammen med Italia, men ble slått ut i 1/8-finalen mot mester Portugal.

(©NTB)